長榮飛雅加達班機旅客休克 病患到院前死亡

網友在爆料公社上PO文，指台北飛雅加達BR237班機上，飛機起飛約20分鐘，突然有東南亞的乘客休克。（圖擷取自爆料公社影片）

2018-10-03 13:23

〔記者方志賢、洪定宏、鄭瑋奇／綜合報導〕〔記者方志賢、洪定宏／高雄報導〕有網友在爆料公社上PO文，指長榮台北飛雅加達BR237班機上，飛機起飛約20分鐘突然東南亞的乘客休克，經CPR急救，仍未恢復心跳，飛機轉降高雄機場，並由醫護人員用擔架抬下飛機送醫。

高雄市立小港醫院表示，53歲男性病患約11時20分送抵醫院，但到院前已死亡。高雄航空站也表示，印尼籍旅客在機上已無心跳，由旅客進行30分鐘CPR，機場消防隊派6名救護員接手15分鐘，以長背板抬下機，送小港醫院急診室。

高雄航空站表示，10點25分接獲通報，指長榮BR237將轉降高雄國際機場，隨即通報救護車待命，10點32分通報乘客已無呼吸心跳，10點53分班機落地停妥，救護員登機急救，並送往小港醫院。

該網友PO文說，「經由家屬了解，患者本身有糖尿病，不過早上好像忘了吃藥所以才會這樣，然後機場急救人員上來繼續CPR十分鐘左右，還是沒心跳，就被扛下飛機了，目前降落在高雄小港機場」。

網友PO文說「我想說的是，拜託有病要按時吃藥啊，幾百個人的行程就這樣被耽誤了，您的命可能也沒了，何必呢！目前飛機加完油了20分鐘了可是還沒動，然後這班飛機到雅加達後還要載那邊的人回來台灣，我朋友太太就這樣也被延遲雅加達回台灣了。」網友也將該過程拍攝下來PO網。

長榮航空表示，10月3日台北飛往加達BR237航班，因一名印尼籍旅客於機艙內昏迷，機上組員立即廣播請求具有醫務資格的旅客協助急救，並將航機轉降高雄小港機場，隨後由當地醫療團隊接手處理後續相關事宜。

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