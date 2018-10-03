20年有成！草屯鎮「稻草工藝文化節」 10/6登場

10月7日還有草屯歡樂泡泡趴，由泡泡達人帶領小朋友玩出千變萬化的泡泡。（記者佟振國攝）

2018-10-03 13:09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮稻草工藝文化節6日（週六）起於草屯植物公園熱鬧登場，現場有以海洋生態為主題的鯨魚、章魚等大型稻草裝置藝術，供遊客參觀拍照打卡，今年也首次加入小朋友喜愛的動物氣墊等大型遊樂設施，還有農田泥田戰趣味大賽、草屯露營94狂等，多項活動陪伴民眾度過連續3個週休假日。

草屯稻草工藝文化節今年已邁入第20個年頭，當時由草鞋墩鄉土文教協會等熱心社團、民眾發起，進而政府相關單位接力舉辦，20年來已經成為地方每年入秋後的重要觀光產業文化活動。

草屯鎮長洪國浩表示，今年系列活動於6日上午9時在草屯植物公園正式開幕，至10月21日連續3個週休假日都有活動，今年特別由稻草工藝師以手工將一根根稻草編織出全國最大的巨無霸鯨魚，整座高430公分、長520公分、寬415公分，還有高240公分、寬400公分的大章魚，以及各式的小海豚、貝類，營造豐富的海洋生態。

還有草屯歡樂泡泡趴、全國農田泥巴戰趣味大賽、植物公園大露營、童趣DIＹ稻草娃娃鉛筆、竹製叮噹車、文創智慧巾，以及明華園歌仔戲「貓神」演出，邀請民眾一起來體驗稻草工藝創作及草鞋墩人文風情。