大同醫院兒童注意力訓練中心揭幕

2018-10-03 13:07

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立大同醫院兒童注意力訓練中心今舉行揭牌儀式，由小兒神經科醫師、兒童臨床心理師組成的治療團隊，從藥物治療、兒童心理評估、心理治療到親子互動諮詢等，提供多元、個人化且具臨床實證療效的訓練規劃，希望可陪伴孩子及照顧者找到屬於他們的治療方式。

大同醫院院長陳彥旭及小兒科主任周柏青今共同揭牌，陳彥旭表示，許多國際文獻顯示，每10個孩子就有1個孩子有兒童注意力不足及過動症問題，因父母或照顧者對相關症狀的不了解，或未接收到正確的處理訊息，導致許多家庭衝突甚至兒童虐待等情況發生。

陳彥旭說，最近因討論親子關係而爆紅的電視影集「我的孩子不是我的孩子」當中即有相關的個案描述，顯示這樣的家庭有極需被了解和支持。

周柏青指出，兒童注意力不足是兒童腦神經發展疾病，導致孩子學習及人際互動的困難。很多孩子已盡全力學習，卻因大人不能理解，造成他們的努力卻無法被看見。

周柏青說，注意力不足等問題，常在孩子上學後因學習及人際互動出狀況而被發現，像是健忘、容易分心、丟東丟西、組織能力不佳、不能專注細節、容易打斷或干擾他人等等。

周柏青也建議家中孩童若有這樣症狀，需根據父母和學校老師對兒童的觀察和紀錄，並由醫師綜合病史資料、行為觀察和相關測驗做正確的診斷。注意力不足的孩童若未經妥善診斷或治療，可能導致社交能力不佳、低自尊或容易沮喪憂鬱等，照顧者也會出現身心俱疲的情況。建議即早治療，幫助孩子找回學習動機及自信。