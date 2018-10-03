歷時2年 中市文心路平完工

2018-10-03 13:12

〔記者張菁雅／台中報導〕與台中捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，台中市政府歷經2年努力，今日宣告完工。市長林佳龍前往視察時，期許這是一條「鑽石級」路平工程，搭配未來捷運綠線通車，文心路將實現台中市第一條Mr. B&B複合式交通運輸系統，並呼籲市民共同維護得來不易的成果。

林佳龍在市府秘書長黃景茂、建設局長黃玉霖、交通局長王義川陪同下，前往文心路視察路平及人行道拓寬成果。

文心路路平工程範圍自北屯區文心北屯路口至烏日高鐵站區的台74號橋建國路段，總長13.7公里；文心路兩側含街廓人行道拓寬工程則長達20.4公里。

黃玉霖表示，文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程自105年10月起陸續進行前置作業，包括孔蓋下地、40年老舊管線汰換等工程，並且必須配合捷運工程、圍籬撤除後才可施工，去年11月起接續施作人行道拓寬工程，今年4月起陸續進行路面舖平工程，今日全線完工。

林佳龍表示，因捷運綠線即將通車，台中市進入捷運時代成為國際化都市，市府針對捷運綠線沿線文心路施作路平、人行道拓寬及騎樓整理，並將地下自來水管線一併汰換，畢其功於一役，可說是完成台中史上長度最長、難度最高、經費最多的一項路平計畫。

林佳龍指出，他為台中量身訂做Mr. B&B（Metro捷運、Rail鐵道、Bus公車、Bike自行車）複合式交通運輸系統，文心路是首條實現Mr. B&B的道路，設計自行車道、增加公車路線，且捷運路線在松竹、大慶、烏日站與台鐵共站，方便民眾轉乘。

文心路人行道拓寬後，部分民眾將汽機車停在人行道，林佳龍指示相關單位組成專案小組，務必維護文心路改善成果，並呼籲想違停民眾「不要試探市府的決心」。

王義川表示，市府會進行一週的宣導期，規範汽機車不能停放文心路人行道及自行車道。此外，文心路及周邊巷道內已劃設汽機車停車格6800格，也開放騎樓停放機車，請機車族停車時務必排放整齊，並留下至少2公尺人行通道。