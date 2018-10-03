挨批4年不聞不問 北市府今開東門市場都更駐地工作站

2018-10-03 13:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲近期被攻擊都更政策失敗，經常被舉例距離柯文哲住家不到300公尺的東門市場為92年的老舊市場，任內4年卻不聞不問。台北市都更中心今天於東門市場附近設置「東門市場都市更新駐地工作站」，宣布要加速改建東門市場及周邊區域。副市長林欽榮說，東門市場改建進度都在掌控之中。

東門市場位於金山南路1段、信義路口，面積約1500平方公尺，歷史長達92年。國民黨台北市長參選人丁守中多次批評，東門市場距離柯文哲家很近，太太陳佩琪也經常去買菜，但柯上任4年都放任市場繼續老舊，藉此批評柯文哲都更政策不值得期待。

林欽榮說，市府將會把沒有劃入公劃區域的東門市場劃入，並把周邊社區劃成9個街廓。首先，將會把東門市場攤商安置到華光社區特2基地，啟動東門市場的改建，完成東門新市場後，讓周邊可以當地安置、快速更新。

而對於東門市場及南門市場中繼安置問題，林欽榮說，目前市場處協調，要讓南門市場跟東門市場安置上有時間差，因為特2基地僅跟中央借5年，所以採「南門3年、東門2年」的作法，盡量避免兩個市場重疊安置，自己很有信心準時搬遷準時回去。

都更中心報告，市府全面檢討公劃更新地區範圍後，重啟10％都更時程獎勵，而東門市場所在的日祥里有6分之1屬於公劃都更區，因此將會配合東門市場改建一起更新；另外，市府也提供10％的「更新地區內更新單元都市機能獎勵」，該區最高可達法定容積1.5倍。

都更中心說，將會用東門市場改建時設置都更中繼宅，再讓周邊區域輪流都更、安置，藉此完成全區都更。根據都更中心報告，東門市場未來將改建為14層樓建築，地下1樓至2樓為東門新市場，3至4樓為社福設施，其餘樓層為公宅，提供給周邊區域都更時的中繼住宅。