公私合作新典範 市定古蹟新竹州圖修復開工

位於護城河畔的新竹州圖書館興建於一九二五年。（市府提供）

2018-10-03 13:03

〔記者王駿杰／竹市報導〕市定古蹟新竹州圖書館今天舉行修復工程開工典禮，由市長林智堅與新光合纖董事長吳東昇、新光金控代表一起敲下金磚，祈求工程順利，林智堅說，新竹州圖透過公、私部門的合作修復與活化古蹟，希望讓民眾能有機會走進這座封閉34年的珍貴建築。

竹市文化局文化資產科長林曉華指出，位於護城河畔的新竹州圖書館興建於1925年，日治時期全台共興建三座獨棟公共圖書館，第一座是台南市圖書館，現在已經拆除；第二座是新竹州圖書館；第三座則是台中州圖書館，現在作為合作金庫使用，相較之下，新竹州圖書館建築原貌保留最完整。

林曉華說，新竹州圖書館整體建築形貌方正，鮮少有複雜的量體組合，構建州圖書館的建築師宇敷糾夫在室內使用採光高窗、外部牆面部分飾以泥塑洗石裝飾圖樣，市府將規劃設計採原貌修復，盡可能保留舊設備並恢復其功能、引入現代防火、防蟲等新技術，全案總經費為新台幣5257萬元，預計在明年12月完工。

「一座城市的厚度不是建築的高度，而是文化的深度！」林智堅分享，他上任後透過古蹟活化三部曲，採指定（身分認定）、修復與活化積極保存維護竹市內的古蹟群，他說，州圖年久失修，至今34年不曾對外開放，幾近閒置，他上任後積極與新光人壽接洽，期盼能活化對新竹人非常重要的州圖書館。

林智堅說，私有產權啟動修復及開放非常不容易，州圖書館預計於明年底前完工，期盼完工後吸引更多民眾，進而展現出竹市是個古典與現代共存的文化之都。

吳東昇指出，新竹是新光集團的家，希望透過本次集團與市府的協力，可以成為台灣私有古蹟活化、保存與利用的典範。