高鐵明定不代搬行李 引導服務限對象

2018-10-03 12:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為避免第一線人力資源遭濫用，台灣高鐵公司今表示，針對單獨旅行的年長旅客或行動不便者，提供預約式乘車導引服務，旅客最遲須於發車前1小時，透過車站旅客服務台或致電高鐵客服專線預約申請，並於發車20分鐘前，至約定地點與導引人員會面。

高鐵曾經發生旅客家人坐輪椅要搭車，卻找第一線服務人員推輪椅，自己走在旁邊，或是單一旅客攜帶多件大型行李，請站務員幫忙幫運等情況。高鐵公司今宣布乘車導引服務需預約，限持敬老票單獨旅行年長旅客或行動不便旅客，服務範圍僅高鐵站內非付費區至月台候車，或月台至站內非付費區、轉乘運具交接地點等。

另外，為避免爭議，服務人員將不代為搬運行李，若旅客行李較多，可事先宅配或協調親友協助運送。

除乘車導引服務外，高鐵公司也提供無障礙購票空間，及車站、列車無障礙設施，讓旅客從購票到進站、乘車、出站一路順暢。高鐵公司表示，乘坐輪椅及行動不便旅客，可透過高鐵客服專線或車站售票窗口預訂無障礙座位，高鐵各車站均設有電梯及停車位、無障礙廁所，方便旅客順利搭乘；每組高鐵列車第7節車廂均設有4席無障礙座位，玄關處設有1間無障礙廁所，且有配置求助鈴方便旅客於必要時，呼叫服務人員協助。