台鐵親子車廂列車增班 平日平均開8列、假日可有14列

台鐵親子車廂列車10月12日再增班。（圖：台鐵局提供）

2018-10-03 12:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵車廂繼7月27日大幅增班後，10月12日東部幹線及跨線親子車廂班次將增加，並調整部分西部幹線親子車廂列車；等於平日少開2列次、假日加開3列次。台鐵局表示，調整後每週一至週四平均開行8列次，週五、六、日每日平均開行14列次，未來將依親子車廂改造進度，持續調整及增加開行班次，滿足親子旅客乘車需求。

東部幹線10月12日起親子車廂列車，南下每日行駛包含410次樹林－台東、212次樹林－花蓮；週五至週日418次樹林－台東，週日6208次樹林－花蓮。北上列車則有週一至週六行駛的439次台東－樹林、239次花蓮－樹林；週五至週六有427次台東－樹林；週六還有249次花蓮－樹林；週日有6439次、6443次台東－樹林，及6239次花蓮－樹林。

西部幹線南下列車有每日行駛的123次七堵－屏東，週一及週五行駛119次七堵－彰化、週五行駛143次七堵－潮州。北上每日行駛150次屏東－七堵，週一行駛104次彰化－七堵、週五行駛106次彰化－七堵、週日行駛6160次田中－七堵。

跨線列車每日行駛172次潮州－花蓮，週一至週六行駛175次花蓮－潮州；週五行駛484次彰化－台東；週六行駛182次潮州－花蓮；週日行駛6275次花蓮－田中、6175次花蓮－潮州、6473次台東－彰化。

親子車廂實際利用率大約是50%，但以往常發生親子車廂遭佔用，家長帶小孩搭車也無法與車廂內裝互動遊玩情況，台鐵局表示，日前已經將親子車廂列為不發售無座位車票車廂，若有旅客違反乘車規定且經勸離無效，就可依規定要求重新補票並加收50%票價。不過針對孕婦，及親子家庭，若未購買到該車廂12個指定座位，使用電子票證乘車仍可進入該車廂，列車長查票時只要配合出示媽媽手冊，以及可證明孩童年紀證件正本即可。