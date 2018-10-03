農村好遊趣 體驗南市山、水好滋味

2018-10-03 12:08

〔記者王涵平／台南報導〕秋遊台南好山好水，南市農業局推「農村好遊趣」多條路線，多元且具獨特性，引領民眾深入體驗農村生活、生產及生態特色。

農業局今在白河區稻荷咖工作坊召開「農村好遊趣」記者會，稻荷咖工作坊整合172線、165線市道白河、東山、柳營及官田等農村社區生活及產業特色規劃「蓮田烘窯採果樂~農村深度體驗」4場遊程，10/20（六）、10/27（六）、11/11（日）、11/25（日），線上報名網址https://goo.gl/7acVCD ，稻荷咖工作坊吳長庚0911166169。

左鎮區公舘社區將於10/6、7及10/13、14兩周六日舉辦「2018岡林部落日月同遊體驗行」二日體驗遊程，線上報名網址https://goo.gl/GE5tLc ，公舘社區陳小姐06-5730107。

官田區大崎社區11/14（三）辦理「連結城鄉·交織藝農—大崎藝農走讀」活動，結合南藝大22週年校慶主題「2018南藝珊瑚潭藝術季—出神記」於社區展開行動環境劇場。可搜尋FB「大崎兒童藝術圖書館」。

學甲區一秀社區返鄉青年陳胤丰創立鼎農村試驗教育基地，期望以體驗教育翻轉傳統制式教學。10/13、14及11/10、11將辦理4天兩階段性的課程，對象為國小三年級以上學童共15人，報名網址：https://goo.gl/HyK5Zf 或搜尋FB「鼎農村試驗教育基地」。

佳里區延平社區開發「埔漁慕農四季紅」體驗行程，預約電話06-7237423。

新化區礁坑社區套裝行程包含全程導覽解說、DIY體驗課程與風味餐，可搜尋FB「綠鑽石故鄉‧礁坑社區」，電話06-5800262礁坑社區理事長林清隆。

更多台南農村活動資訊，可上FB搜尋「台南庄腳」、「農村小旅遊」。

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