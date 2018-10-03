查獲過期海鮮1600公斤罰12萬挨批輕罰！衛生局：依中央標準開罰

2018-10-03 12:22

〔記者王俊忠／台南報導〕今年1月間台南市衛生局等多單位聯合查獲佳里區食品業者浚美商行與浚仁實業公司涉嫌把過期海鮮食品重新貼上有效日期標籤再賣給外燴餐廳，當時在業者場所查扣1614公斤多種過期海鮮食品。衛生局對業者開罰12萬元，有網友上網批評輕罰了；但衛生局嚴詞否認、強調一切依中央法令標準裁罰，絕未輕罰。

這位疑是受罰業者的員工網友上網說，台南人吃東西要自求多福了！我們老闆長期收購過期蝦類，復活泡藥水讓蝦仁吃起來口感脆，加工年營收破千萬，這些過期復活海鮮賣到外燴業者、餐廳、快炒、市場小盤，到零售消費者手中，衛生局查獲1600公斤過期食品僅輕罰10初萬元。

網友表示，他致電詢問衛生局食藥科，得到回覆是「如果我們裁罰有錯誤，不是你來告訴我們，中央會糾正！而且過期食品不能直接證明對人體有害」。

對此，衛生局食藥科長陳明旭說明，此案是依食安法有關法令作為裁罰基準，依第1次查獲罰6萬元基準與流入市面食品，民眾已吃下肚，無法回收這部分，加1倍開罰，因此裁處12萬元；過期食品都封存不能賣了，同仁應不會對民眾說過期食品不能直接證明對人體有害這種話，他也會加強對同仁宣達答覆民眾的措詞技巧。

當時，南市衛生局追查查扣部分商品，其中冷凍蟹腳肉、冷凍比目魚、小龍蝦3種過期海鮮已賣給南市7家外燴業者，7業者也已全部用完、沒有存貨，消費者都吃下肚了！

南市衛生局於今年1月11日會同檢方、衛福部食藥署南區管理中心、保安警察第七總隊等單位到南市佳里區一對夫妻檔經營的「浚美商行」與「浚仁實業有限公司」稽查，在該公司產品分裝場與冷凍倉儲查獲「冷凍蟹腳肉」、「冷凍比目魚」、「起司達人乳酪絲」、「雪之戀水晶皮」、「冷凍牛角貝柱」、「小龍蝦」、「生凍海蝦仁」等逾期產品共1614公斤，在現場立即封存。