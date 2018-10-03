電玩店距竹北光明國小350公尺 家長請願要它搬家

新竹縣各級學校家長協會今天早上由6名幹部站在縣議會，表達對他們身後那棟準備要做電子遊戲場的建物，就位於光明國小通學步道上的憂慮。（記者黃美珠攝）

2018-10-03 12:38

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣各級學校家長協會理事長楊郡慈等6名幹部，今天早上10點半在新竹縣議會前請願，呼籲縣府別讓電子遊戲場設在縣治區內、光明國小的通學步道上，最好讓業者再度變更開業處所，未來並以「讓孩子擁有安全、安心的通學步道」為概念，針對全縣各級學校周邊一定範圍內，制訂新竹縣的相關自治條例，別說是電玩店，就是夾娃娃機店也都管制禁入。

新竹縣政府國際產業發展處處長陳偉志說，家長協會代表們的心聲該處收到了，未來如果業者真的進入到申請「電子級別證」的行政程序階段，他們會道德勸說業者是否另覓更合適的地點。

陳偉志也說，對於該協會主張推動訂定前述地方自治條例，他樂觀其成。

不過陳偉志強調，縣府根本沒有外傳所謂已經核發前述電子級別證給業者的狀況，充其量縣府目前只是依法發出建照而已。

他說，業者去年先函詢另1塊土地的使用分區等，了解是否可以做電子遊戲場，後於去年10月申請變更函文查詢的地點為現址。

該處回復業者表示現址是商業區，只要不是被都市計畫法台灣省施行細則第17條所表列的行業別，像是：製造爆竹或煙火類物品者、印刷油墨或繪圖用顏料製造者等就可以從事經營。

陳偉志說，本案正常的行政程序，業者申請建照後必須先取得使照，接著申請公司或營業登記，下一步才會申請最關鍵的電子級別證。

業者目前所申請的地點確實有社會觀感不佳的問題，但是到目前為止一切都合法，公務人員若沒有依法行政反而有引發行政訴訟之虞，但未來該處會以家長協會的訴求，在受理申請時對業者進行道德勸說。

新竹縣各級學校家長協會理事長楊郡慈說，他們不是阻撓業者申設營業，但是希望還給孩子們一個安全、安心的通學步道。

引發爭議的業者正在新建整棟要做電子遊戲場的建物，僅距離光明國小350公尺，就在該校的通學路徑上，如果在這裡開張營業，對國小的孩子有負面影響。

另外近年學校附近林立的夾娃娃機店，幾乎也都在通學步道的上。所以該協會最終希望新竹縣能有相關的地方自治條例，對前述可能妨害孩子身心健康的行業進駐都能有適當的管制。

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