廢小提燈投票領先 北市釋宣傳片催票

台北市觀傳局長陳思宇，上午宣傳iVoting投票，鼓勵市民決定小提燈的未來。（記者黃建豪攝）

2018-10-03 11:23

〔記者黃建豪／台北報導〕明年台北市燈節還發不發放小提燈，正在台北iVoting網站開放市民投票決定，台北市觀光傳播局今天上午再度召開記者會，推出《黑皮與白米燈鋒對決》宣傳影片，同時呈現正、反方意見，鼓勵市民參與投票。

「請台北市政府不要再發放小提燈」的iVoting提案，已於10月1日起至10月14日下午5時止辦理投票，設籍為台北市民，只要國小一年級以上就有資格投票，於台北市iVoting網站填寫身分證字號與出生年月日後，就能完成投票，參加抽獎還有機會獲得Apple watch及Apple Ipad。

觀傳局長陳思宇指出，這次推出的宣傳影片，可讓市民瞭解iVoting開放政府、全民參與的精神，也希望瞭解市民是贊成「持續製作及發放小提燈」還是覺得該「避免製造垃圾及廢電池，不要再製作及發放小提燈」。

觀傳局觀光發展科長闕玉玲指出，2018年台北市元宵節總共發出約14萬盞小提燈，但因為 小提燈會用到的電池、燈泡，使得反對方認為，小提燈只用一次就被丟棄很浪費外，且市面上的其他小提燈，還是使用塑料、塑膠製造，會對環境造成汙染；支持方則認為元宵有提燈，不僅有保存、傳承傳統文化的意義，更是國際觀光客不可錯過的體驗。

闕玉玲指也說，兩者之間並非全然對立，觀光節已逐年減少小提燈的發放數量，從過往每年發出20萬盞，逐年減少到14萬盞，並以環保材質製作，未來也會逐年減量，並以回收再利用為目標。

而開放投票2天下來，截至10月3日，參與投票的數量已達4499票，其中3512票贊同廢止發放小提燈，987票支持繼續在燈節發放免費小提燈。