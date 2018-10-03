抓路坑！造價3千萬日本透地雷達 為台南道路把脈

日本車載式透地雷達。（記者洪瑞琴攝）

2018-10-03 11:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本Geo Search株式會社技術團隊來台免費為台灣道路健檢，今（3）日最後一站到南市，排定的9條路線探測，為東區曾發生坑洞下陷及安平區老舊箱涵管線路段的9條道路把脈，日後完整調查分析報告提供市府參考改善之計。

南市工務局表示，台灣的透地雷達是用人工背負式，1天檢測長度約1至2公里，委外檢測費用平均每公里約10萬元，但車載式1天可以做20公里，而且有23個頻道同時掃描檢測，比起人工背負式僅有個位數頻道，更具成效，檢測費用相對少－半！

由於日本天災地震頻繁，易造成道路底下管線損壞或土壤鬆動，而形成路面掏空下陷，為能夠及早發現坑洞，日本開發車載式的透地雷達廣泛使用。

不過，車載式的透地雷達利用探查車高科技裝備，1部車造價至少3千萬元不便宜；此外，進行地底下深度約1.5米至3米、大小約30cm以上的坑洞或管線結構巡檢，而南市道路底下有些大排箱涵管線埋設深度超過3米，透地雷達探測精準範圍仍有相當限度，對於重要路段地下箱涵檢測，實際下地縱走探勘也是不可少。

今天道路巡檢路段，包括長榮路（林森路至東寧路）、裕和路（裕農一街至裕義路）、東門路（勝利路至中華東路）、建南路（夏林路至南樂街）、建平路（永華路至建平十七街）、文平路（永華路至建平十七街）、華平路（永華路至建平十七街）、育平路（永華路至健康路）、國平路（永華路至健康路）等，調查總長度2萬3380公尺。

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