高市觀光局首度與日本專業網站合作 用日本角度介紹高雄

日本專業網站為高雄設計網頁（觀光局提供）

2018-10-03 11:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕看好日本來台觀光潛力，高市觀光局首度結合日本知名文化創意行銷及網路公司，量身製作日文觀光網站，用日本人觀點觀察、發掘高雄，藉以強化高雄在日本人心中的城市意象，並提升日客對高雄好感度。

高市觀光局說明，近年來，高雄與日本的交流相當緊密多元，觀光郵輪穿梭兩地、密集的航班航點，都為兩地互送許多旅客，日本旅客也是高雄第二大的境外旅客國家。

高市觀光局統計，2017年日本高雄旅客住宿人次為34.5萬，而2018年1到6月已超過16.7萬人次，

觀光局長曾姿雯表示，本次專案與日本專業團隊半年來多次溝通，善用日本人細膩的品牌企劃力和執行力，塑造日本民眾心中「感受海味、造訪慢活港都大城、台灣高雄」的高雄形象、高雄本質，傳遞高雄這座城市的獨特氛圍。

曾姿雯指出，這次結合日本團隊豐富經驗，策劃網站整體設計、主題影片製作及名人特輯內容，期有效提升日本民眾對於高雄的印象﹔網站於9月28日上線，短短數日瀏覽量已突破3萬5000人次，當中一篇特輯更有超過1萬3000次按讚數及分享，主題影片也有2000人次以上的瀏覽跟分享，透過日本拍攝團隊的鏡頭發掘高雄的美好及人情互動的瞬間，並藉由旗下之知名網站快速有效觸及日本民眾，強化高雄在日本的知名度。

此次為觀光局首次嘗試與日本專業網站團隊結合，打造前所未有的高雄觀光網站，結合三大日本藝文網路媒體（Cinra、HERENOW、SHEIS），並搭配三位日本名人（角館健悟、佐藤健壽、武居詩織）來高踩線代言，以第一人稱視角帶領日本民眾走訪高雄大街小巷、知名觀光景點，看見不同的高雄光景，希望透過這次的專案行銷，能為高雄帶入更多的日本遊客，看見蛻變中的美麗高雄。

。