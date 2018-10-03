全國第一！鹿港觀光三輪車掛牌上路 有「三不走」路線

鹿港觀光三輪車掛牌上路。（記者劉曉欣攝）

2018-10-03 10:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕來鹿港小鎮慢活，觀光三輪車今天起合法掛牌上路，但有「三不走」路線，也就是俗稱「鹿港老街」的瑤林街與埔頭街、後車巷，以及低於2米寬巷道，統統都不能通車，一旦違規將開罰！

彰化縣政府城觀處長馬英傑表示，觀光三輪慢車定義是「人力為主、電力為輔」，最大行駛速率在每小時25公里以下，且行駛於指定路段的三輪慢車，必須行駛在指定範圍，主要以鹿港市區為主，大約是文開書院、龍山寺到天后宮一帶，復興南路到自由路之間。

馬英傑強調，為了安全起見，指定行駛範圍有排除條款，也就是低於2米寬巷道，以及俗稱「鹿港老街」的瑤林街與埔頭街、後車巷，全都禁止進入，尤其是「鹿港老街」假日人潮多，才不會因為觀光三輪車進入造成路段打結。

馬英傑表示，觀光三輪車要合法上路，車輛就要經過規格、安全配備等檢驗合格，才能發放牌照，並要求強制投保相關保險，第一階段已完成鹿港地區63輛檢驗發照，下個階段將以「田尾公路花園」為主，希望透過檢驗讓觀光三輪車能夠依法管理，合法上路，帶動彰化小旅行觀光發展。

馬英傑強調，觀光三輪車不是「隨招隨停」、「想停就停」，希望採取公車經營方式，採定點停靠站，也不能隨處停車，一旦違規就可以依法開罰，未來將輔導業者設立停靠站，停車、下車地點也將進行約束管理。

目前大多數觀光三輪車都是人力為主、電力為輔，因此，交通部在2016年修正「道路交通管理處罰條例」第69條有關三輪以上慢車之規定，把三輪以上慢車加入「電力為輔」部分，縣府警察局2017年9月訂定「彰化縣三輪以上慢車管理辦法」，再依據該辦法訂定「彰化縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法」，並於2018年1月26日公布施行，開放鹿港地區及田尾地區之觀光三輪以上慢車業者向縣府申請登記。