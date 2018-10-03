台中設置1200面交通指示牌 遊花博更順暢

花博接駁站交通指示牌。（交通局提供）

2018-10-03 10:32

〔記者張菁雅／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會即將於11月3日開幕，預計將吸引800萬以上觀光人潮，為避免造成交通壅塞及民眾進出不便，台中市政府交通局製作1200多面交通指示牌，搭配顯眼清楚的螢光黃綠色牌面，夜間也能清楚識別，讓民眾前往花博各園區更加順暢。

台中花博將在豐原、后里及外埔三大園區同步登場。交通局表示，考量台中幅員廣大，前往園區交通狀況較為複雜，為指引民眾，交通局規劃道路導引路徑（國道及平面道路）、接駁站、停車場，以及高鐵、台鐵車站內行人等4大類導引標誌，共1200多面，以螢光黃綠底色反光貼紙加強提醒效果，導引民眾順利抵達各展區周邊停車場，或搭乘台鐵、花博免費接駁專車前往各花博園區，標誌目前陸續施設中，預計10月底前完成。

交通局長王義川表示，花博交通指示牌面設計原則就是「語意簡潔、清楚識別、分流導引」，在高速公路、市區主要道路選擇適當地點設置，並搭配顯眼清楚的螢光黃綠色牌面，就算在夜間也能清楚識別。

王義川表示，花博展期長達6個月，為降低對當地民眾的交通衝擊，市府會加強重要路口與主要幹道指示的明確性，有效導引遊客車潮。管制計畫也會力求完善並持續檢視修正，讓活動圓滿舉行。

此外，王義川也鼓勵民眾多利用火車、花博免費接駁專車、公車等大眾交通工具前往花博園區，不但響應環保、減少空汙，也可避免塞車。