又躲過了？康芮減為中颱估北轉撲韓 海警機率低

康芮颱風進入不利發展海域，威力有所減弱，已從強烈颱風降為中度颱風，颱風眼不再清晰。（中央氣象局）

2018-10-03 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕今年第25號颱風「康芮」進入不利發展海域，威力有所減弱，已從強烈颱風降為中度颱風，同時路徑也略為東修，對台灣威脅降低，氣象局預估海警發布機率也相對減少。

根據最新氣象觀測顯示，中度颱風康芮今早的中心位置在北緯20.1度、東經129.6度，距鵝鑾鼻東南東方約930公里左右，七級風半徑250公里、十級風半徑80公里，以每小時16公里速度，向西北進行，由於康芮進入日前潭美颱風所經海域，海溫已遭潭美消耗殆盡，成「冷水坑」，不利康芮發展，其威力也從強颱減弱為中颱。

氣象達人彭啟明指出，今（3日）起康芮外圍環流的的雲系會開始接近，迎風面的北部、東北部、東部逐漸有短暫陣雨，明後（4、5日）兩天受颱風外圍環流影響，北部、東北部、東部持續有陣雨，預計週五晨，康芮距離台灣最近，中心離台灣北部陸地約450公里左右。

氣象局指出，康芮整體路徑往東修正，對台灣威脅些微降低，估海警發布機率也相對降低，但由於其暴風圈有250公里，若有偏西移動的狀況，仍不排除發布海警，預計康芮未來將在宮古島和那霸間的海域通過，北轉撲向朝鮮半島，週末欲前往韓國的民眾需留意康芮動態。