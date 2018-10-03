竹北市2019桌曆 學子「畫」說在地之美

新竹縣竹北市長何淦銘手捧的是新出爐的明年桌曆，圖左的是今年的，桌曆每個月份都是竹北學生彩筆下的家鄉美景。（記者黃美珠攝）

2018-10-03 10:04

［記者黃美珠／竹縣報導］再過1季就要跨年了，竹北市公所最近推出1款「2019竹北之美」桌曆。這份桌曆才推出不久，1500份幾乎就快被索取一空，搶手的原因是桌曆所收藏、分享的12個月份竹北之美，統統出自市公所對竹北各校學生所辦寫生比賽得獎畫作的引薦，讓很多市民驚艷原來自家身旁的公園、綠地竟是這麼不凡、幽靜而美好。

竹北市長何淦銘說，這個寫生比賽是他擔任新竹縣議員時開始推動的，已經連續辦了5屆。他考慮到竹北的外來人口比較多，特別是年輕夫婦因為工作等原因來到竹北落地生根，在這裡擁有他們的愛的結晶，所以在當前少子化浪潮下，竹北的出生率近年始終一支獨秀。

為了鼓勵這些年輕孩子多親近綠地，再用彩筆揮灑出他們看到的家園，透過畫作的分享，讓更多人愛竹北。

他說，這1500份桌曆，推出後優先致贈得獎者以為紀念，其他也分送給里長、鄰長等，因為他們是協助市公所推動為民服務工作的最基層服務者，很需要桌曆幫忙整理、記事。

現在公所還有剩下最後的100本，歡迎也喜歡的市民鄉親到市公所向文化觀光課索取。

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