點亮光明燈與愛 支持高雄阿福食物銀行照護弱勢

[即時]點亮光明燈與愛同行，希望藉論壇響應支持高雄阿福食物銀行續食推廣計畫，並致力共創社會和諧、世界大同的「人間真、善、美」。（記者張忠義攝）

2018-10-03 09:49

〔記者張忠義／高雄報導〕一場點亮光明燈與愛同行公益活動，希望匯集公眾的力量，藉由論壇凝聚有志一同的公益行者，一起響應支持高雄阿福食物銀行續食推廣計畫，並倡議與時俱進的新營運模式，持續照護弱勢族群福祉。

由高雄福華名品、高雄市東西方文化教育交流協會、高雄市慈善團體聯合總會等共同主辦，以自我生命意義的探索為主題的「益行者國際論壇」，十一月三十日舉行，希望藉論壇響應支持高雄阿福食物銀行續食推廣計畫，並致力共創社會和諧、世界大同的「人間真、善、美」。

高雄市慈善團體聯合總會理事長蘇金樹說，希望大家支持此次公益活動，為阿福食物銀行續食服務計劃而努力，可幫助更多有需要的人。

福華名品常董特助廖秀娟則致詞感謝共同主辦的另二個單位，及各協力贊助單位與義工們大力支持，也更感謝福華創辦人爺爺廖欽福的厚德載物生命教育世界大同理念，並傳承董事會福華集團樂善好施之精神。

阿福食物銀行極力推動從產地端到餐桌，大家能愛惜及分享食物，將過剩或格外品（賣相不佳）等投入經濟弱勢家庭的溫飽照顧，捐助者、志工朋友、公益組織及受助家庭大家共同攜手織愛，感恩續食價值、格外有福的良善循環，這正為此次益行者們共同呼籲的精神「點亮世界的愛與光明」。

高雄慈善團體聯合總會的公益勸募，即日起個人、企業、社團 可於指定捐款帳戶或線上捐款方式捐助阿福食物銀行續食服務，詳情請洽活動專線07-3226666。