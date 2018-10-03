怪！「五星寺」拆光... 後山突現「青天白日寺」擺出陽具

定國寺前有蔣介石銅像，旁邊還有民眾捐獻的擺飾。（記者顏宏駿攝）

2018-10-03 09:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕違章「五星共產寺」經過7天的拆除已夷為平地，後山出現一座「青天白日寺」！

該寺名為「定國寺」，建廟於1994年，信眾廣布全台，寺裡也彌漫著政治味，只是他的政治立場與「五星共產寺」截然不同，他們崇拜蔣介石、蔣宋美齡，每逢初一、十五升「青天白日滿地紅」的中華民國國旗。

該寺的宗旨是「萬物皆有靈」，所以不管耶穌、關公、玄天上帝、媽祖、蔣宋美齡都拜，屬於「多神廟」，對於「政治意識形態」十分包融，所以園區內可見一尊蔣介石銅像，但尷尬的是老蔣身旁立一根與他等高的「巨屌」，寺方說，這是信徒捐獻，寺方不忍推辭，經神明指示，放在「適當」位置。

跟「五星共產寺」一樣，該寺也有一個升旗台，但這個升旗台「很愛國」，升的是青天白日旗，旗座還標示中華民國的政府部會，包括國防部、經濟部、內政部、法務部、交通部、財政部、教育部、外交部，政府八部組成這座「八卦旗塔」，每一方位各有主掌的神明，例如國防部的主神就是武聖關公。

對於這次「五星共產寺」被拆，寺方刻意低調，拆除期間罕見地一連7天高升「青天白日旗」已說明一切。