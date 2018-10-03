長榮「夢幻客機」內裝搶先曝光 汽車工藝入新機

2018-10-03 09:29

〔記者陳宜加／美國南卡羅來納州報導〕長榮航空首架波音787-9夢幻客機抵台，新機最大優勢在於減少約20％燃油消耗與溫室氣體排放，可望提升長榮營運績效；另外，皇璽桂冠艙由BMW集團旗下團隊設計，經濟艙座椅亦由德國賽車座椅廠商RECARO打造，融合頂級汽車工藝。

長榮首架波音787-9新機長62點8公尺、翼展寬60公尺、高17公尺；航機巡航速度為0.85馬赫、滿載航距約7100海哩、座位數共304個。

波音指出，787機身有59％以上材質使用複合物料，較傳統鋁合金不易發生疲勞與腐蝕現象，大幅降低維修成本；加上配置奇異公司最新型GEnx引擎，較舊型廣體客機減少約20％燃油消耗與溫室氣體排放，高效能的燃油效率與航程能力將提升長榮的營運績效。

波音也說，787另一大特色為採用業界最大面積窗戶，增加乘客採光與視野，並透過電子液晶體調校窗戶顏色，減少窗外射入的眩光，取代傳統手拉式遮陽板。

機艙舒適度方面，787導入最新型空氣過濾系統，提高機艙內空氣清淨度，也擁有更高氣密性，較傳統客機客艙濕度提高3、4倍；艙壓也由8000英呎降為6000英呎，減輕旅客不適。發動機整流罩也大幅降噪音。

長榮則指出，皇璽桂冠艙由BMW集團旗下Designworks團隊設計，座椅全平躺達193公分、寬58公分，絕大多數成人均可平躺，每座也能單獨進出；其他特色包括18吋螢幕、大尺寸單片式餐桌、置物空間內建鏡子、座椅控制面板、複合式電源插座等。

而經濟艙座椅則由波音長年合作的Teague設計團隊負責、德國賽車座椅廠商RECARO打造，長榮指出，座椅符合人體工學、超薄結構設計，頭靠上下調整可達15公分，搭配6個方向，調整角度與頸部支撐設計。

此外，為凸顯國籍航空首次採用787機型，長榮接受波音建議特殊外觀塗裝設計，在機身上以放大的「787」字體標示，另在白色的機身上，以長榮集團綠、橘企業色彩帶的飛揚缐條，呈現787夢幻客機的速度感。