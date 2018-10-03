塑膠袋禁入校園 花蓮搶先實施無緩衝引發反彈

2018-10-03 09:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁任內的環保局推行減塑政策，率全國之先，發公文要求全縣公部門、校園「限制攜入和使用購物用塑膠袋」，政策正式在10月1日上路，卻引發許多家長反彈，質疑現在就直接禁止學生帶塑膠袋進入校園，很多不方便，也認為中央都還沒要求全面禁用塑膠袋政策，花蓮就搶先實施，收到公文才10幾天馬上實施，完全沒有緩衝期。

花蓮縣環保局上月發公文給全縣公部門、學校、大學、軍隊等單位，表示依據縣府9月11日府環廢字第1070182593號簽辦理，縣內所有公部門（含軍方）及私立學校限制攜入和使用一次性餐具與購物用塑膠袋，限制物品包含：一次性之筷、匙、吸管、刀、叉、碗、盤、碟、杯及購物用塑膠袋，希望能有效推行垃圾減量政策。

公文指出，因焚化處理單價年年增長，掩埋場即將飽和、蘇花公路坍方等不可預知變數造成垃圾問題日趨嚴重，垃圾減量被列為刻不容緩的推廣及執行政策，要求從10月1日起全面實施，如發現違規單位，將以記點方式進行紀錄並開立勸導單，情形嚴重者將列為特殊輔導熱點，以單位主管及人員為輔導對象及必然抽查單位，希望各公部門及學校為花蓮縣民建立良好楷模與示範。

不過政策上路才3天，就引發許多反彈，很多家長因小孩攜帶塑膠袋、寶特瓶等塑膠製品到學校，例如用塑膠袋裝濕泳衣等情況，而被老師勸導不可攜塑膠袋進入校園。有家長質疑，中央環保署目前政策也僅要求公部門、私立學校等，不得「免費提供」購物用塑膠袋，目前是鼓勵「自備、重複、少用」的生活習慣，並無全面禁止使用。

但也有家長認為減塑是環保趨勢，花蓮儘早實施也不錯，可以讓民眾儘早習慣，否則像是學生買早餐，一天就帶一個塑膠袋進校園，累積起來的塑膠袋相當可觀，還是勸導學生自備環保袋裝早餐比較好一點。

環保署在購物用塑膠袋限制使用政策問答集中就指出，環保署認為在民眾生活習慣尚未明顯改變之前，無法一步到位全面禁用購物用塑膠袋，因此研擬「分階段、分對象」方式，漸次實施購物用塑膠袋及免洗餐具限制使用，政策仍開放部分情況可以使用塑膠袋，並非針對塑膠材質或產品「禁用」，而是規範實施方式以限制使用塑膠袋。