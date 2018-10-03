會議旅遊好心情、好效率 「台南會議旅遊資訊網」上線

2018-10-03 08:57

〔記者王涵平／台南報導〕拓展台南會議旅遊市場，南市觀光旅遊局建置「台南會議旅遊資訊網」上線，彙整旅宿及餐廳會議空間及設備資訊，歡迎企業團體獎勵員工旅遊造訪台南，體驗台南豐富的人文景色與生活樣貌。

觀旅局表示，常接獲詢問台南何處有會議空間及用餐地點可容納會議旅遊需求，甚至希望可以了解會議室大小及相關設備有哪些，好評估是否符合需要。為此推出台南會議旅遊資訊網，讓企業快速便利獲得台南各會議場地、房型、餐廳等空間資訊，更可享受各種套裝優惠與服務。

「台南會議旅遊資訊網」（conference.twtainan.net/index.php）上線，一併推出至今年底的各式會議旅遊組合好康優惠方案，目前資訊網彙整台南大億麗緻酒店等25家旅宿業者的會議空間介紹，涵蓋住宿、會議、用餐等眾多會議旅遊組合優惠方案，提供「住宿+會議+用餐」最低優惠價每人1000元起的超值服務。

另有仙湖農場等10家餐廳業者，提供會議+用餐組合的優惠方案，最低優惠價每人只要480元起。

觀旅局指出，台南是一座具有人文溫度、歷史氣息濃厚的城市，且美食吃吃喝喝都不膩，公司企業行號、協會團體到台南舉辦企業會議、各類型研討會、員工自強活動、企業家庭日活動，可安排品味台南道地美食小吃、藝文古蹟、農場踏青，還有特色觀光工廠等享受與體驗。