台灣首架787夢幻客機！長榮航空明天抵台

長榮航空787機隊規劃引進24架，包括4架787-9自今年起開始交機，787-10則預計自2019年第二季導入，至2022年全數交機。（記者陳宜加攝）

2018-10-03 07:44

〔記者陳宜加／美國南卡羅來納州報導〕長榮航空首架波音787-9「夢幻客機」新機，國籍編號B-17881，於美東時間昨天2日上午（台北時間2日晚間），在位於美國南卡羅來納州查爾斯頓的波音工廠舉行交機典禮，長榮董事長林寶水率團接機，在完成必要整備後，將於4日下午2點返抵國門，航程約17小時，也是台灣首架787飛機。

長榮787-9新機抵台後，經民航局認證後，預計11月初開始營運載客，初期先投入桃園─香港航線，第二架787-9預定於11月交機後，年底前可望再擴及至桃園─大阪、桃園─東京航線；第三架、第四架則預計2019交機，屆時將陸續飛航澳洲以及亞洲主要區域航線。

波音商用飛機集團總裁暨首席執行官Kevin McAllister前一晚主持簽約儀式，由於這架新機屬於租機公司ALC所有，該公司執行董事長Steve Házy也專程出席，共同簽署交機文件，象徵三方的夥伴關係邁入嶄新里程。

林寶水表示，787新機隊導入讓長榮機隊更年輕化、更代表服務品質向上再提升的重要指標。新機除有多項波音最新航太科技，在客艙規劃上，亦由BMW集團旗下Designworks團隊設計皇璽桂冠艙；經濟艙座椅則由波音長年合作的Teague設計團隊負責、德國著名賽車座椅廠商RECARO精心打造，展現「五星級」形象。

長榮指出，787機隊規劃引進24架，包括4架787-9自今年起開始交機，787-10則預計自2019年第二季導入，至2022年全數交機。787-9夢幻客機最大滿載航程為7100海哩，可由台灣直飛溫哥華、西雅圖、維也納、布里斯本等城市，機艙內採兩個艙等設計，座位數為304個座位，配置有26個皇璽桂冠艙、278個經濟艙。

長榮為凸顯國籍航空首次採用787機型，接受波音提供特殊外觀塗裝設計建議，在機身上以放大的787字體，標示出787機型，在白色的機身上，以長榮集團綠、橘企業色彩帶的飛揚缐條，呈現787夢幻客機的速度感。

波音指出，787大量採用碳纖維等複合材質，比例超過總重量50％，大幅降低機身重量，也降低維修成本，加上配置奇異公司最新型GEnx引擎，比起舊型廣體客機可減少約20%的燃油消耗與溫室氣體排放，高效能的燃油效率與航程能力將可提升長榮航空的營運績效。