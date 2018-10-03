丟臉到澳洲！台男向日本人借錢 逃回台灣遭跨海追債...

日本人相當著急，也說準備向台灣警察報案。（圖擷自爆料公社）

2018-10-03 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕丟臉！台灣一名男子日前在澳洲向日本同學借了1000元澳幣（約新台幣2.3萬元），當初答應回台以匯款方式還錢，不料事後卻人間蒸發，日本同學因急用錢相當著急，只好請網友幫忙找出這名台灣同學。

網友Shao Yu日前在臉書社團「爆料公社」po文指出，該日本同學表示，會借錢給台灣人，是因為該台男想上學卻籌不到學費，因此才慷慨解囊，不料台男返台後就消失不讀不回，該日本人只好請其他台灣人幫忙找到他。

網友Shao Yu表示，日本人因為缺錢，又找不到該名台灣同學，可能無法繼續在澳洲過活，現在相當憂心，該日本人還說「他就是因為很喜歡台灣人也信任台灣人，所以才借錢給他！」不料現在面臨討不到錢的危機，已經準備向台灣警察報案。

Shao Yu痛批，「台灣人不要在國外丟台灣人的臉！」其他網友也紛紛留言批評，「不要丟台灣人的臉了，趕快還錢」、「真的太可惡了」、「誰是他朋友快點叫他出來」。

另有網友在留言中爆料，該名借錢男子是過去在澳洲卡布邱草莓農場，毆打台灣同鄉的「Owen team」其中一員。不過，目前男子身分仍未確認。