「康芮」颱風明後天最接近台灣 北部、東北部防豪雨

「康芮」颱風預估明後兩天最接近台灣，其後將轉向朝日韓方向前進。（圖擷取自中央氣象局）

2018-10-03 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到東北風逐漸增強、水氣稍增影響，使得東半部、北部山區以及迎風面北部地區降雨機率皆提升，中部山區及南部地區則維持午後局部短暫陣雨的天氣型態，雨區較昨日稍微擴展；溫度方面，清晨和深夜各地仍然偏涼，約20至22度，各地高溫則是在26至29度

第25號颱風「康芮」中心位置於今日凌晨2點位於鵝鑾鼻東南東方1060公里處的海面上，以每小時17公里的速度朝西北方向移動，預估明後兩天最接近台灣，其後將轉向朝日韓方向前進，暴風圈不會直接影響台灣，但受到外圍環流影響，北部及東北部降雨仍可能較為明顯，有機會發生局部大雨或豪雨，其他地區降雨機率也會提高。

今日空氣品質部分，今晨中部以南空品區風速較弱易有細懸浮微粒累積，白天受光化作用易使臭氧累積；下午隨康芮颱風外圍環流逐漸接近，東北風增強，雲嘉南沿海地區風力偏強，須留意地表揚塵現象；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」等級；北部、竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

週六（6日）「康芮」颱風逐漸遠離，台灣附近水氣仍多，北部及東半部地區從短暫陣雨逐漸轉為多雲，中南部地區則是午後有局部短暫陣雨。下週日至下週二（7日至9日）東北風再度增強，北部及東北部地區稍轉涼，迎風面北部及東半部地區降雨機率再次提高，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

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今日受到東北風逐漸增強、水氣稍增影響，使得東半部、北部山區以及迎風面北部地區降雨機率皆提升。（資料照）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）