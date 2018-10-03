10/03 各報重點新聞一覽

2018-10-03 06:10

自由時報

「教中國將葉克膜用於器官移植」 葛特曼批柯邪惡

〕《屠殺》一書作者伊森．葛特曼昨天在台北召開國際記者會，他明確指出，柯文哲醫師受訪時知道，「台灣來的病人不必擔心從囚犯或毒癮犯者取下的器官會不健康，因為器官都來自法輪功。」葛特曼說，在中共活摘器官這件事情上，柯教導中國人如何使用葉克膜並使用在器官移植上，這是最邪惡的部分。

詳見「教中國將葉克膜用於器官移植」 葛特曼批柯邪惡。

蘇批靠反對發電 侯：我反深澳電廠

新北市今年七月的節電率在六都表現最差，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天批評說，新北市的用電缺口都仰賴「中電北送」，但國民黨新北市長參選人侯友宜卻和「反對中電北送」的台中市長參選人盧秀燕同台造勢，他質問侯「你要靠反對發電嗎？新北市缺電怎麼辦？」

詳見蘇批靠反對發電 侯：我反深澳電廠。

假新聞氾濫 賴揆：是否立專法 本會期完成研議

假新聞與假訊息氾濫，影響政府施政，總統蔡英文多次宣示要對抗假新聞，民進黨立委李俊俋昨天在立法院施政總質詢時，敦促行政院盡快規劃相關修法。行政院長賴清德答詢表示，只要不符事實，或根據特殊政治目的、依個人利害需求製造的訊息，都可以被歸類到「假新聞」；至於是否要另立新法規範，或是修正現有法規，行政院盤點法規、確立修法方向後，將在本會期完成研議。

詳見假新聞氾濫 賴揆：是否立專法 本會期完成研議。

蘋果日報

《蘋果》直擊 劉泰英密會北韓特首 錢進朝鮮新特區 陳敏薰喝成醉美人

10月1日晚上6時剛過，多輛黑頭車從遠處緩緩駛近，停到北市東區仁愛路四段的巷弄內，車上走出來的男女站在知名高檔鍋物「大安9號」門口看著請來的儀隊表演，人人臉上掛著笑容，似有幾分期待，這群人個個大有來頭，一場跨國的投資會議即將在這裡召開。

反空污公投成案 痛心死人連署 陳英鈐淚灑 中選會將告發

引發死人連署、偽造爭議的反空污公投案昨確定成案。中選會副主委陳朝建表示，因該案已達《公民投票法》的法定連署門檻，依法公告本公投案成立。這也是台灣歷年來第7件全國性公投案，將於下月24日和地方九合一選舉投票合併舉行。不過，因中選會查驗發現連署書中死亡人數達1萬1849人，佔全案連署總人數2.38%，陳說，將依《刑事訴訟法》第241條予以職務告發。

聯合報

反空汙公投成案 中選會將告連署偽造

由國民黨立委盧秀燕所提出的反空汙公投案，中選會委員會議昨天決議成案，將與年底九合一選舉合併投票。不過，中選會副主委陳朝建表示，這項公投案偽造比率不低，除了予以譴責外，依法會提出刑事告發，委員會雖經充分討論給予成案，但「這是痛心的決議」，請各界珍惜民主價值。

美陸軍艦 南海相距41公尺 差點相撞

白宮與北京的緊張關係正從貿易領域蔓延到軍事。美軍太平洋艦隊表示，飛彈驅逐艦「狄卡特號」九月卅日在南海執行「航行自由」作業時遭遇陸方船艦海軍一七○艦（蘭州號導彈驅逐艦）「不安全且不專業」的逼近，雙方距離僅四十一公尺左右，狄卡特號被迫改變航道避免相撞。

中國時報

陸美貿易戰延燒 對峙升高 軍艦險相撞

陸美貿易戰火正熾之際，雙方軍艦南海險些相撞。美國海軍導彈驅逐艦狄卡特號（USS Decatur）和大陸解放軍驅逐艦蘭州號，9月30日在南海出現「不安全」互動，雙方距離僅41公尺，幾乎相撞，大陸國防部昨（2日）回應，陸方依法依規識別查證並警告驅離。

反空汙公投成案 綁定9合1

中選會副主委陳朝建昨在委員會後宣布，反空汙公投案偽造情事不低，但已達法定連署門檻，為尊重每一合法有效連署人之連署權益，中選會「遺憾痛心」做成決議，依法將本案編為全國性公民投票案，將在11月24日與九合一大選同時進行；對死亡連署情形，陳朝建予以譴責，並說，將就本案提出刑事告發。