高雄鐵路地下化將通車 鳳山段隔音牆、搶修通道有解

高雄鐵路地下化將通車，南引道於北門里出土，地方爭取設置隔音牆。（記者陳文嬋攝）

2018-10-03 00:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化14日將通車，鳳山段仍爭議不斷，鐵道局規劃南引道出口設在住宅區，卻未將隔音牆納入計畫，近來有意改為堆置場、搶修通道，地方不滿綠色園道變調、隔音牆爭取2年，質疑鐵道局阻礙地方發展。

鐵道局今會勘允諾明年2月底前完成80公尺隔音牆，並保留地方原有綠色園道，長約1公里、寬14至23.5公尺，搶修通道則改道，將拆除人行天橋，重型機具改走大智陸橋下，進入南引道搶修，其中8米規劃人行通道，平時供地方民眾行走，萬一遇到重大事故，可當第二條搶修通道。

鐵道局未經地方同意，規劃鐵路地下化工程南引道出口設在鳳山區北門里住宅區，地方爭取鐵道延伸未果，通車又面臨火車爬坡噪音大，鐵道局同意北引道增設隔音牆，卻未將南引道納入計畫，地方不滿鐵道局兩套標準，爭取隔音牆要花2年。

尤其市府提出綠色園道計畫，近來鐵路局提出堆置場、搶修通道需求，鐵道局卻漠視地方民意，未介入居中協調，地方不滿綠色園道變調、隔音牆爭取2年，認為未蒙其利、深受其害，一度拉布條陳情抗議，質疑中央單位不尊重地方，更阻礙地方建設發展。

北門里長謝秀霞今請來立委許智傑出面協調，邀集議員陳慧文等民代一同爭取地方建設，要求鐵道局重視地方民意，政府重大建設應造福人民，促成鐵道局、鐵路局、地方居民三方達成共識，終於讓事情圓滿解決，鐵路局也將提供1處坡地，讓市府能闢建為公園，未來將成為民眾休閒遊憩的好去處。