加速稻草分解提升肥力 農委會提供良方

2018-10-03 00:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕空污季來臨，卻也逢農作物如稻梗、果樹雜枝清除季節，不少農民貪圖方便直接放火露天焚燒，現值二期稻作播種之日，日前就發現有稻田大片被「燒焦」，讓每況愈下的空品雪上加霜，農委會農糧署南區分署呼籲，露天焚燒百害無一利，今年首度向農民推廣可快速讓稻梗成肥的稻草腐化菌，盼減少露天焚燒。

稻作每公頃約可產6公噸的稻草，去年全年產量就近160萬公噸，但不少農民為在收割一期稻作後要耕作二期稻，採露天焚燒加速「淨空」田園，但卻未顧及周遭居民生活品質及適逢秋冬境外空污物「入侵」期間加劇空污，引來民眾抱怨連連。

台中農改場資料顯示，稻草為良好有機質資材，有機物約90%，其中碳41.3%、氮0.81%、纖維素24.7%、半纖維素20.6%、木質素7.7%，每公頃產量約6公噸。若農民於收穫時將稻草截短，待稻草晒乾後整地翻耕入土中，並不要讓田間積水，20天可開始逐漸分解並釋放出氮、磷、鉀、鈣及各種微量元素，也增加交換性鉀含量，增進米質提高產量減少化肥使用。

該場並解釋，若遲至插秧前10天內才始翻犁土壤，因稻草在土壤中受微生物分解時，微生物需大量可消化碳水化合物及有效氮素，致土壤中氮素會短期減少，會引起水稻生育初期缺氮現象，且稻草分解初期，在稻根附近會產生有機酸及甲烷，影響水稻期生育。

台中農改場為提昇加速稻草分解速率，研發促進稻草分解與再利用效率及含稻草分解菌有機質肥料，加速稻草分解速度縮短7到14天，並分為固態及液態有機質肥料2類，日前向農民推廣，並請農民試用，認為在加速分解提昇肥力下，可減低「放火燒田」的劣習。

農委會農糧署南區分署長姚志旺說，稻草蘊涵豐富纖維素及木質素，切碎就可掩埋並改良土壤，並增進土壤透氣性與土壤肥力，但若採焚燒方式處理，除空污，高溫還會破壞表土微生物相，稻草灰亦會造成過高碳酸鉀及氧化鈣，致土壤變硬、酸化或肥力不均，百害無一利。

姚志旺表示，目前經過台中農改場技轉新的肥料稻草分解腐化菌，可加速腐化稻草及雜枝葉，時間縮短至1到2個禮拜，固態者鋪平後再灌水，就能平均施肥，液態者則是能透過田間灌水平均分布田園，今年將強力推行用在稻田，盼改變農友耕作習性，從自身作起減少空污。