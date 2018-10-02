全民運舞蹈運動黑箱？第2、3名抗議 拒上台受獎

今天的舞蹈運動項目頒獎時2、3名拒絕站上受獎台，而在台下領獎。（李姿緩提供）

2018-10-02 23:55

〔記者陳鳳麗、張勳騰／綜合報導〕今年由苗栗縣舉辦的全民運動會，舞蹈運動項目只公布名次不公布分數，南投縣、台北市隊申訴要求比照國際賽事公布細項成績卻不被受理，兩隊抨擊成績黑箱作業，今（2）日比賽獲第2、3名則拒絕上受獎台，僅在台下領獎、表達不滿。苗栗縣府教育處強調，今年大會評議決定採序位評分、不公布成績，上午也再次召開評審會議，決定維持既有評判成績。

全民運動會舞蹈運動項目共有3天賽程，10月1日南投縣選手開始上場比賽，屢次代表國家出國比賽並得獎的林詠鉦和莊雅晴獲得第4，第1名則是地主隊苗栗縣選手。2日下午開始的賽事在晚上頒獎，南投縣選手林連駿和陳怡安拿到第2名，巧的是第1名仍是苗栗縣選手。

南投縣代表隊教練李姿緩說，不是說國手一定要拿金牌，或是落到第4就不行，教練和選手要爭的是比賽公平、公開、公正，且應與國際賽事接軌，比賽結束即在現場公布細項分數，1日頒獎時申訴不被受理，2日賽前再度力爭仍不被採納，讓人無奈。

苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧則強調，2010和2014年都採序位評分、不公佈成績，今年大會評議決定仍採此方式，且今天上午也再次召開評審會議，決定維持既有評判成績。

教練和選手的質疑和抗議，驚動了行政院體育署，該署組長呂忠仁2日下午也趕到會場與南投縣等隊溝通協調，溝通1小時後，呂忠仁允諾將各縣市所提出的訴求帶回體育署開會檢討改進。

李姿緩賽後表示，呂忠仁組長展現那麼大的誠意，雖然最後大會仍不願公布細項分數，選手和數練雖無奈但也只能接受了。