啟英機器人勇奪3項全國第一 11月進軍泰國世界賽

2018-10-02 23:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立啟英高中資訊科學生參加教育部技專校院技藝能大賽、台灣玉山機器人協會主辦國際奧林匹亞機器人競賽，在暑假期間終日與電腦、程式、感測器為伍，堅持夢想不放手，勇奪3項全國第一，其中林展祐、楊政昇、蘇建晟代表台灣準備參加11月在泰國舉辦的2018WRO國際奧林匹亞智能機器人聯盟世界賽，正展開集訓，期能為校也為國爭光。

另外，資訊科朱修謙、張超捷、徐偉宸報名教育部2018單晶片電腦鼠暨智慧輪型機器人古典電腦鼠走迷宮，憑藉沉著應戰且零失誤的完美操作，打敗各路勁敵，獲得國內賽高中職組第一名；林軒佑、蘇詩賢、魏名宏在線迷宮鼠國內賽高中職組也奪得第一名佳績。

校長彭昭勳表示，機器人大賽講求團隊合作，選手夥伴要合作，更要與聯盟隊伍保持既競爭又合作的關係，才能在比賽中有最佳表現，啟英推動機器人技能、競賽已7年，不但有完善的師資和設備，還獲得大學教學和技術支援，校方也成立AI專班，資訊科師生團隊為了競賽放棄暑假玩樂機會，幾乎天天苦練、培養默契，充分感受合作學習的重要。

參賽學生也說，整天與電腦、程式、感測器為伍，只為完成了兼具精準度和速度的比賽，決賽中還要克服落後的心理壓力，才能後來居上拿下全國第一的殊榮，並且晉級世界賽。