化悲傷為力量 日騎士之父願為台灣盡大愛

2018-10-02 23:17

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕日本自行車騎士白井寬之去年9月到花蓮太魯閣參加自行車登山賽，賽前不幸遭落石擊中傷重不治，父親白井良一為了處理兒子後事兩度訪台，感受到台灣民眾熱情協助，他2日拜會駐日代表謝長廷致謝，表示將化悲傷為促進日台友誼的力量，而且打算將他經歷的過程寫成小說，書名將取做「太魯閣之星」，即使兒子已故但希望他能化為太魯閣之星，照耀這塊土地。

白井良一在去年9月兒子發生意外時趕赴花蓮，雖然經歷了白髮人送黑髮人的悲痛，但在了解兒子事故發生後有人出手搭救讓他十分感激，後來又有上百名台灣自行車友自發性護送他帶回兒子的骨灰，台灣民眾的溫情讓他難以忘懷。

今年6月白井良一再次訪台，透過台灣媒體和相關單位協助找到了出手搭救的學生黃柏憲，他還帶著兒子的遺照一起登上了武嶺，完成兒子的遺願，事情的過程感動了許多人。

白井良一2日由靜岡縣選出的眾議員源馬謙太郎和白井寬之的小學校長柴田老師陪同到代表處向謝長廷致意，他並製作的一片DVD記錄事故之後的處理過程，希望謝長廷能向台灣民眾轉答他的感謝之意。

白井良一表示，意外發生後他兩次訪台，雖然非常哀慟，但受到台灣民眾的協助和關懷讓他很感動，做為一個日本民間人士，希望能為日台交流盡點心力。

謝長廷表示，今年花蓮地震時，白井先生為災區募集善款，非常感謝。這個事件以後大家都很不捨，尤其是對於白井先生表現的父愛，感動了很多台灣人。謝長廷覺得日台就像家人一樣相互協助，他表示，這在國際上是很罕見的關係，可以做為世界和平的典範，所謂患難見真情，有困難時互相幫忙才是真朋友，這是一種善的循環。謝長廷也邀請三人出席預定4日舉辦的國慶酒會。

白井表示，他預定以個人身分再度訪台，這次將為了寫小說去花蓮等地走走，他表示去過兩次太魯閣，那裡真的是風光明媚的地方，非常吸引人，兒子雖然已經過世了，但希望他能成為一顆星星，照耀這塊土地。