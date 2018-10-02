小金門「幫阿伯挖芋去」 不只有芋頭、還有洋蔥

小金門芋頭香、鬆、綿，洪姓芋農的芋頭還經過374 種農藥檢測，均未檢出，品質保證。（圖取自臉書）

2018-10-02 21:52

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府輔導友善農耕的芋農，因年事已高，收成不易，縣府承辦今天發出10月13日前往小金門幫忙的「以工換餐」徵集令；未料「徵文」感人，除了芋頭已獲訂購大半，幫阿伯挖芋去的報名人數「秒殺」，不少向隅者還要帶孩子去體驗食農教育，熱血的臉友直稱「這裡不只有芋頭，還有洋蔥」。

行政院農委會農糧署農業資材組長黃俊欽說，「友善農耕環境」第一要能維護水土資源、生態環境、生物多樣性，促進農業友善環境及資源永續利用；第二在生產過程中不使用化肥、農藥等合成化學物質、基因改造生物及產品。

縣府表示，要在烈嶼鄉（小金門）這樣的偏鄉，推動友善農耕的難度極高，而這位80多歲、住在青歧的農友洪文居，從開始和縣府談農業合作，就沒有要補助、沒有要資源，還頻為種出來的芋頭「不好看」向承辦人員道歉。

經過快兩年友善農耕環境的努力，縣府輔導人員看到老農芋田旁的水溝，竟然有小魚悠遊，「當時眼淚都快掉下來了」。

縣府表示，小金門芋頭香、鬆、綿，為證明洪文居還是不使用農藥的友善農耕品牌，將他的芋頭送往台灣進行374 種農藥檢測，均未檢出、全部過關。

洪文居的田大約2分地，種了1000多顆的芋頭，他對著上門的縣府農林科長鐘立偉說: 「田是我的，就要負起責任」，「你跟我說這塊地很好，只要不噴農藥，螢火蟲就會回來，我也想看看我印象中那個畫面，只是很不好意思，我努力不噴農藥，但產量不到以前的一半，因為生病沒有辦法天天下田，沒有把它們顧好，實在對你們很抱歉……」。

鐘立偉知道老人家責任在身，又沒體力負擔接下來的採收，於是在臉書發出「以工換餐」的徵集令:「請大家幫忙，10月13日上午九時一起去幫阿伯採收、清洗及包裝，活動沒有任何酬勞，交通及工具還得自備，現場只有泥濘的環境；阿伯說，如果小屋裡的大灶還能用，他會煮芋頭鹹粥給大家吃……」。

文內附上洪姓芋農的芋頭訂購方式：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfYKcwIbboH4xxU2Bn6-g7LPaNsxDEws3N0wsjkC9nfDyzMA/viewform。

徵文一出，不僅引來芋頭熱訂，報名人數馬上秒殺，熱血的臉友暖文盡出: 「要帶全家參加」、「眼眶PH值都偏低到出水惹」、「開放候補登記」，有人看了超感動表示，「不只有芋頭，還有洋蔥」，一道道暖陽，悄悄溜進了臉友的心房。