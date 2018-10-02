強颱康芮路徑往東修正 氣象局：發布海警機率低

康芮颱風。（擷自氣象局網站）

2018-10-02 21:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員林伯東表示，根據今晚8點最新路徑預報顯示，強颱康芮整體路徑往東修正，預估海警發布機率降低，但週四晚間到週五清晨仍是康芮颱風最接近台灣的時候，北部、東北部仍有大雨或豪雨發生機率，花東及偏北的中部地區也會有降雨發生。

據氣象局觀測資料顯示，康芮颱風距離恆春東南東方1150公里海面上，近中心最大風速每秒55公尺，七級暴風圈半徑維持在250公里、十級暴風圈半徑80公里。

氣象局原預估康芮颱風暴風圈恐在週四、週五威脅東北部近海，最快明天深夜會發布海上颱風警報，不過，根據最新預報指出，康芮整體路徑往東修正，對台灣威脅些微降低，估海警發布機率也相對降低。

預報員林伯東說，康芮外圍環流週三下半天開始對台造成影響，東半部開始出現降雨，週四、週五是康芮最接近台灣的時候，北部、東半部仍不排除有局部大雨或豪雨發生，中部以北、東半部也會有降雨。

氣象局預估，週六是康芮颱風遠離台灣過程，並朝日韓方向前進，屆時全台各地雨勢也會趨緩。

氣象局說，明天持續受東北風影響，加上颱風逐漸靠近，水氣明顯增多，北部雲量相對前幾天更多，整天有局部短暫雨發生機率，且越晚越明顯，中南部地區午後雷雨範圍擴大；氣溫方面，各地低溫約20到25度，高溫約26到29度，南部日夜溫差會比較大，提醒民眾要記得適時添加衣物。

另，明起受颱風影響，北部、東半部和恆春半島、馬祖沿海要留意長浪，台南以北、東半部和恆春半島沿海及空曠地區要留意有八到十級強陣風發生。