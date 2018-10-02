第9屆金漫獎揭曉 李隆杰畫國姓爺奪年度大獎

2018-10-02 23:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕第9屆金漫獎今晚揭曉，鼓勵台灣本土漫畫，發揚早期被視為禁書的「囝仔冊」，展現政府對台灣動漫能量的重視，如新人獎、少年、少女、青年乃至編輯、跨域應用等，透過各種獎項鼓舞創作。

漫畫新人獎由〈天黑請閉眼〉創作者英張獲得，英張說，感謝蓋亞出版社與植劇場等，讓其執行跨界漫畫創作，把原先的影視作品畫成圖像，也感謝父母，大讚媽媽煮的飯好吃。

漫畫編輯獎則是由獨立出版者－漫工文化公司的黃珮珊拿下，得獎作品為〈熱帶季風Vol.1〉，投入製作深度紀實宛如紀錄片般的漫畫刊物，讓漫畫界耳目一新。

跨域應用獎由漫畫家漢寶包拿下，其創作〈龍泉俠大戰謎霧人〉與文化部、中研院合作，推出立體投影重現武打場面，讓野台布袋戲結合科技，更加讓人驚豔。

單元漫畫獎由去年也獲金漫獎的漫畫家61chi再度獲獎，作品〈台北小日子〉以漫畫圖文方式，紀錄主人翁從南部到台北生活的點滴。

兒童漫畫獎由資深漫畫家周顯宗奪下，得獎作品是〈魯蛇少女的不思議神顏大冒險1、2〉，周顯宗說，這是自己首次以女性為主角，過去擅長少年角色描繪，這次則受惠編輯等建議，得獎感謝則說不完。

少女漫畫獎由漫畫家柯宥希（顆粒）獲得，作品為〈有何不可3〉，柯表示，自己創作已走入10年，自認已「跟漫畫結婚」，而畫漫畫就是寫情書，認為自己不是在創作漫畫，而是在愛漫畫，因為愛連缺點都能包容，相信其他創作者都知畫漫畫有多少缺點，但相信自己還能繼續畫下去。

少年漫畫獎由漫畫家韋宗成的〈冥戰錄：天妃現世‧上卷〉拿下，韋宗成說，希望將該漫畫當作自己代表作，只要提到韋宗成，就會想到冥戰錄，而該書出至第9冊，也因編輯要求而回頭畫「林默娘起始」，並依此作為進軍國際；韋上台後，也高聲呼籲：「台灣現在有漫畫嗎？」讓台下不少創作者紛紛高呼：「有！」

而漫畫家李隆杰的〈1661國姓來襲〉拿下青年漫畫獎及年度漫畫大獎的雙重肯定，他感謝蓋亞出版社的編輯等協助，並說，這本漫畫當初是自己用來測試自己程度，但認為不是漫畫家能力，而是台灣歷史上曾經生活的人們留下精彩故事，並透過研究歷史的學者保留下來，自己如今才能用擅長的方式來說這些故事。