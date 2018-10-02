竹北活動中心遲未拆建 公所：爭取年底動工

新竹縣竹北市公所準備斥資近2億元，將逾40年歷史的民眾活動中心兼圖書館，就地拆除重建綜合大樓，但至今未見拆建引發地方關切。（記者廖雪茹攝）

2018-10-02 22:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕怎麼還不動工？新竹縣竹北市公所準備斥資近2億元，將逾40年歷史的民眾活動中心兼圖書館，就地拆除重建綜合大樓，但至今未見拆建，引發地方關切；市公所則說，此案經縣府都市設計審議修正後通過，適逢下月24日選舉須當作選務中心，預計12月才會發包工程。

竹北市公所說，毗鄰連通市公所的民眾活動中心，1972年完工啟用迄今，為兩層樓磚造建築，其中1樓原作為市立圖書館（現已封閉，暫遷福德里民活動中心），2樓提供各項官辦及市民婚宴使用，使用率高。但建築物已逾使用年限，結構老舊、耐震能力評估不良，且沒有建照和使照。

因此，公所在2015年提案研擬就地拆除，重建為多用途的辦公廳舍大樓，代表會分兩年通過2016年及2017年工程預算1億9800多萬元；此案在2016年8月即完成規劃設計招標，但進度一再延後，基地至今也未見動靜，引起地方關切詢問。

市公所工務課說，此案基本設計書在2017年4月送縣府都市設計審議，因地處行政區加上工程龐大，歷經反覆修正，同年10月、今年5月及8月進行3次審議，8月底修正後通過，近日可望核定，即將展開細部設計同時申請建照。

竹北市長何淦銘說，基地面積約5372平方公尺，初步規劃新建地下1層、地上7層的大樓，地下1層開挖時，將連同現公所前的停車場一併下挖，以增加洽公停車空間。主體建築原則上1、2樓做圖書館，3、4樓代表會，5樓作市公所調解室及多媒體視聽室，6樓將規劃竹義和新社2里共用的里民活動中心，7樓市民活動中心，平日無活動時則供羽毛球場地，以期充分發揮使用功能。

何淦銘說，為確保工程品質，原則上將採限制性招標，爭取在年底順利發包動工，2年內完工。

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