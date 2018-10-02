嚇死！3條大蛇爽睡洗衣機內 躲貓貓抓不出來…

嘉義縣竹崎鄉和平村許姓男子，今天近午發現至少3條長度各約40公分的蛇躲在洗衣機內，嚇得趕緊報警。（許姓男子提供）

2018-10-02 21:43

〔記者曾迺強／嘉義報導〕季節交替，小心蛇入侵！嘉義縣竹崎鄉和平村許姓男子今天近午要洗衣服時赫然發現，3條長度各約40公分的蛇竟躲在洗衣機內，嚇得趕緊報警，竹崎消防分隊人員獲報趕來抓蛇，花了半小時仍無功而返，目前蛇仍躲在洗衣機內睡大覺，害得許姓一家人無法洗衣服！

許男說，他打開洗衣機上蓋要洗衣服時，發現竟有條佈滿黃色和黑色花紋的蛇蜷曲在內槽與外槽縫隙中，嚇了一大跳，大力搖洗衣機，又有2條同樣花色的蛇從縫隙內竄出，「真的嚇死人」。

消竹崎消防分隊人員到場，確定是不具毒性的黑眉錦蛇，但牠們藏身縫隙中，用捕蛇夾也夾不到，蛇還像是跟消防隊員玩躲貓貓，用各種角度都抓不，只好無功而返。

許男說，他家在溪流邊，附近草叢常有蛇出沒，但蛇躲進自家洗衣機還是這一次，推估是最近夏、秋季節交替，蛇躲進溫暖的洗衣機內取暖。

許男將照片發布到臉書「我是竹崎人」，許多網友提供解方，有人建議用熱水燙蛇，蛇就會跑出來，也有人建議用香薰牠，逼蛇出走，還有人搞笑地說，看來要把機器拆解才能一勞永逸。