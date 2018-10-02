新科諾貝爾物理獎得主穆胡 攜台學者研究黑洞

2018-10-02 21:36

〔中央社〕2018年諾貝爾物理學獎得主之一的法國學者穆胡和台灣頗有淵源，去年和台大教授陳丕燊提出新穎構想，希望在實驗室打造「類比黑洞」。

2018年諾貝爾物理學獎得主今天揭曉，由美國學者亞希金（Arthur Ashkin）、法國學者穆胡（Gerard Mourou）和加拿大學者史垂克蘭（Donna Strickland）獲得殊榮，表彰他們在雷射物理領域的突破性發明。

台灣大學梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心主任、台大物理系教授陳丕燊去年與穆胡共同提出一個新穎的實驗構想，利用日新月異的超強雷射及奈米技術打造「類比黑洞」，來模擬黑洞蒸發的晚期。

陳丕燊受訪時正在同步收看諾貝爾物理獎的直播，提到昨天剛和穆胡通電話，商量合作的事宜，沒想到今天就看到穆胡獲獎的消息，非常地興奮。

在陳丕燊的眼中，穆胡是典型的傑出科學家，對任何新鮮事物都充滿熱情，常常在思考如何應用研究，身為雷射專家的穆胡，這幾年就提倡將高功率雷射應用到太空中，用來清除太空垃圾，以免越來越多人工衛星在太空中飄盪，一旦發生撞擊就可能造成致命性傷害。

陳丕燊表示，穆胡的研究使雷射功率大量提高，可說是跨時代的突破，應用範圍也很廣，包括眼睛手術、癌症治療等，也能應用在純科學上，因此研究宇宙學的他，找上雷射專家穆胡，就是希望用最新科技去研究最尖端物理，兩人去年提出構想，盼在實驗室打造「類比黑洞」，用來驗證黑洞蒸發是否真的會導致信息遺失。

為了這個實驗，陳丕燊和穆胡也組織一個國際研究團隊，包括法國綜合理工大學日本關西光子研究所等。陳丕燊表示，研究團隊打算先在中央大學進行初步驗證，明年或後年將移往法國繼續實驗。