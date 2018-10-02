疫病》台中再增5例登革熱 太平新坪里首次出現

防疫人員在台中市登革熱病例地區清查孳生源。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-10-02 19:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情未退燒，台中人別大意！台中市再新增5名登革熱病例，是疾管署公佈新一波新增8名個案中，人數最多的縣市，新增個案其中2人在大里區大明里，另3人分別在太平區新光里、光華里與新坪里，而新坪里首次出現新個案。

台中市今年累計77名登革熱本土病例，占全國累計病例142人的二分之一強，這次台中市新增5名個案，其中2人住院中，而新北市、彰化縣及高雄市各新增一例，為5男3女，年齡介於8歲至80多歲，發病日介於9月19日至二29日。

台中市新增2名病例分別在大里區大明里，發病日相同，居住地距離僅60公尺，其中一人同住父母也於近期通報為疑似病例，研判應為群聚感染。

另3名太平區病例，新光里個案居住於登革熱熱區，為次波感染；光華里個案與之前確診病例的住家相距400多公尺，為住家附近感染；新坪里新增病例里別，距離新光里約一公里多，可能是住家感染。

台中市長選情熱戰，登革熱疫情也仍在燒，市府昨晚6點才公布登革熱新增病例，還強調是近2週來新增的5例本土登革熱病例，衛生局說，目前全市仍有8區、17個里持續列管，但未說明是哪一區或哪一里，提醒近日部分地區出現間歇性降雨，應落實清除孳生源。

衛生局也順帶提醒，現在仍是登革熱流行季節，流感季節也將到，流感與登革熱初期的症狀通常都會發燒、頭痛，請民眾和醫師提高警覺，指今年流感疫苗將於10月15日開打，公費疫苗接種對象包含6個月以上幼兒至高中職學生、50歲以上民眾、長照、安養機構受照顧者及工作人員、各類醫事、衛生防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等。