來打卡！汙水道接管兼改造 陰暗後巷變身彩繪牆

彩繪變身後的後巷乾淨又美麗，小朋友也喜歡在此嬉戲。（記者陳昀攝）

2018-10-02 23:21

［記者陳昀／桃園報導］陰暗後巷變打卡秘境！市府水務局推動污水下水道用戶接管，並協助美化、改造社區後巷，3年來已完成13條後巷改造，其中桃園區同安街183巷因為有4條後巷配合施作，被選作彩繪牆面示範點，搖身一變成為打卡熱點。

桃園市水務局長劉振宇表示，市府正在大溪、龍潭、蘆竹及桃園執行污水下水道用戶接管工程，由於後巷施作用戶接管，至少得保留單側75公分、雙側150公分的施工維護空間，大多市民都配合拆除後巷的障礙物、移除雜物等，市府也會選擇條件適當的後巷美化、改造環境，該彩繪示範點則由承包下水道工程的日鼎水務企業公司施作回饋。

日鼎水務指出，地面、牆面美化的經費共450萬元，找來銘傳大學商業設計系學生團隊設計，以桃園的自然景觀、市民互動發想出五彩繽紛的巷弄美景，分為「奇幻旅程」、「幻想桃花源」、「樂活桃花源」及「四季桃花源」四大主題，並找來老畫師彩繪上色，過程多次開會邀集居民討論，設計圖出爐後才開會定案。

桃園市水務局污水工程科長黃浩珽表示，今年還有11條後巷正在改造，明年預計再改造30條後巷，南通社區也會推動「懷舊感」牆面彩繪，但未來仍以地面美化為主，牆面彩繪視各處條件決定如何推動。水務局今年還推動AR擴增實境APP，內含30種馬賽克磚樣式，拍下住家後巷就能預覽改造後成果，現階段由水務局推廣，預計年底上線公開。

市府美化、改造社區後巷，同安街183巷就有4條後巷完成彩繪。（記者陳昀攝）