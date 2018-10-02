台灣漫畫因他延續！政治受難者蔡焜霖 獲金漫獎特別貢獻獎

88歲蔡焜霖獲頒第9屆金漫獎特殊貢獻獎，他在白色恐怖時期被判刑10年，出獄後創辦雜誌刊物，保留漫畫版面，讓早期本土漫畫家有發表園地，得以成長茁壯。（文化部提供）

2018-10-02 20:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化部今晚揭曉第9屆金漫獎，鼓勵本土漫畫創作發展，除獎勵漫畫創作者、編輯，更頒發特殊貢獻獎，表彰不懼威權、創辦雜誌供本土漫畫發表的88歲政治受難者蔡焜霖，感激他早年提供園地，讓台灣本土漫畫得以延續發展。

文化部長鄭麗君說，漫畫長期不被政府重視，也被民眾稱為「囝仔書」，但如今發現，其實台灣漫畫人人喜愛，這項特殊的視覺文學也跨域發展成視聽文化，今年突破讓漫畫闖入故宮，鄭問大師紀念特展短短3個月有超過10萬人次參觀，今年整體漫畫補助也超過9000萬元，逐步提升補助台漫環境。

今年金漫獎把特別貢獻獎頒給88歲的蔡焜霖，文化部說，蔡焜霖早年曾經歷白色恐怖，被判刑10年，出獄後致力圖文出版，金漫獎評審指出，1960年代威權政府嚴控漫畫出版，而蔡焜霖在卻利用「漫畫未超過出版品20％不用送審」規定，在1966年創辦兒童雜誌《王子半月刊》，保留一塊漫畫創作園地，讓本土漫畫得以在出版嚴審的壓縮下出刊發展，是當年人們重要的精神糧食。

而金漫獎鼓勵台灣漫畫創作，有漫畫新人獎、漫畫編輯獎、跨域應用獎、單元漫畫獎、兒童漫畫獎、少年漫畫獎、少女漫畫獎、青年漫畫獎等，今年更增加等，不少作品皆十分吸睛，題材更取自本土，如國姓爺鄭成功、布袋戲、清末淡水茶商、神明媽祖等。