名店餐券「愛」很大 學生變向學、家庭更融洽

2018-10-02 22:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮美食名店「八張牛肉麵」，2年前與集集國中合推愛心餐券，只要學生考試拿到前3名，或是學業進步達前3名，就能獲得餐券，免費享用美味的牛肉麵或水餃，2年過去，至今店家已發出1000張餐券，以每張100元計算，贊助費已達10萬元，不僅校方、學生相當感謝，家長也因孩子變得主動、樂於分享，欣慰不已。

牛肉麵店老闆陳炳達說，只要看到學生開心拿著餐券，到店裡大快朵頤，就讓他很有成就感，由於集集人口不多，鄉下小孩物質生活不如都市，但只要能上館子吃東西，學生就會很滿足，尤其還是靠自己努力爭取到的餐券，更是樂於和父母分享，無形中，家庭氣氛還會因為一頓飯，變得更融洽，這是他意想不到的結果。

特別是有些家長，雖然自認孩子不太會念書，不過孩子卻會為了想和家人一起出外用餐，更加敦促自己好好用功，不僅家長不用操心孩子學業，學生也學會自動自發，形成良性循環，讓他與學校都很開心，即便2年來付出了點餐費，但他卻覺得收獲更多，未來將會繼續贊助，盼讓家鄉的孩子都能學習感恩與回餽。

校方表示，店家平時就默默行善，得知學校想以餐券鼓勵學生，一口就答應要「投資教育」，除了考試前3名有獎勵，進步顯著的也有，盼藉此激勵學生爭取榮譽，以及努力達成目標後，也能有實質回饋，犒賞自己與家人。