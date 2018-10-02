颱風斷電民喊苦 大里德芳路2段電纜將下地

大里德芳路2段電桿未下地，影響供電穩定和市容景觀，立委何欣純爭取下地，台電確定明年初施工。（記者陳建志攝）

2018-10-02 23:02

〔記者陳建志／台中報導〕大里區德芳路2段是大里的主要道路，不過因電桿未下地，每逢颱風天容易因電線受損出現停電，民眾都希望能早日下地，何欣純立委接獲新里里長何世琦陳情後向台電爭取，台電決定斥資1600萬元，將德芳路2段在國光路到樹王路間的20根電桿下地，今天向民眾說明，預計年底前完成規劃設計，明年初施工，完工後將讓附近用電更穩定。

立委何欣純表示，隨著全球極端氣候盛行，颱風強度不斷增強，經常造成大規模的停電，影響民眾日常生活，為了提升供電穩定，近年積極爭取將屯區的電纜下地，接獲新里里長何世琦陳情後向台電爭取，已確定將大里德芳路2段在國光路到樹王路間約800公尺的電纜下地。

為讓民眾了解施工規劃，何欣純今天邀集台電召開說明會，包括大里區長周崇琦、新里里長何世琦和數十位民眾都到場關心；新里里長何世琦表示，德芳路2段附近至少有500戶民眾，過去每逢颱風天，常發生變壓器爆掉斷電的情形，積極爭取將電纜下地，並已協調好變壓器放置的地點，希望能早日施工。

大里區長周崇琦也說，德芳路2段連接中投公路和台74線快速道路，是大里前往市區和太平主要的道路，但過去每逢颱風，就容易出現斷電，影響附近號誌運作和民眾生活，希望能早日完成下地工程，提升用電穩定、改善市容。

台電台中區營業處設計經理江豪表示，目前銜接德芳路的文心南路電纜已經下地，該路段約有20根的電桿要下地，屆時除變壓器改放置人行道，包括有線電視等附掛線路也要一併下地，整起工程經費約1600萬元，預計年底前完成規劃設計，只要取得市府道路施工的許可，明年初就會動工。