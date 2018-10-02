農業大學調教 代書變精品花農

陳百宏種植精品業者喜愛的伯利恆之星。（圖由屏東縣政府提供）

2018-10-02 20:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原來擔任土地代書的屏東縣鹽埔鄉花農陳百宏，在偶然的機會接觸到花卉產業，從此愛上花卉，並投身農業、到屏東縣農業大學上課，學習專業知識，如今所種花卉，每週有2天固定外銷日本市場。

陳百宏參加第一屆農業大學專修班，從中學到行銷知識，還跟著屏東縣政府團隊，到各地行銷花卉，深入了解國內五大花卉拍賣市場狀況，也因此有機會接觸到精品店、高端星級飯店業者、百貨公司等，讓所生產的花卉增加3成以上銷售量。

現在花農已經是陳百宏的正職，代書反而成了副業，因與鹽埔鄉資深花農柯信行是好朋友也是合作夥伴，他一開始就投入鹽埔鄉頗具歷史的花卉產業，選擇栽種門檻較低、蟲害較少的觀葉植物，例如電信蘭、黃椰子、波浪葉山蘇等，後來察覺潮流改變，昔日乏人問津的白色花卉，隨著社會審美角度改變，越來越多人喜愛，所以也投入伯利恆之星的栽種。

陳百宏表示，農業是永遠不會被淘汰的行業，除了種植花卉的人力需求很大之外，他也想要把自己對農業的信心與熱情，傳承給更多年輕人，目前積極鼓勵有心從農的年輕人加入，也與屏東科技大學合作，讓學生到他的農園工讀，學習友善對待土地。