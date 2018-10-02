就怕吃虧 台灣人出國平均花33.3小時規劃行程

台灣人愛出國，平均花超過一天的時間規劃出遊行程。（記者蕭玗欣攝）

2018-10-02 21:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕旅遊平台Expedia今天發布「2018台灣旅客旅遊規劃行為調查報告」，指出台灣人出國前平均花33.3個小時規劃行程，是香港旅客的2.5倍，其中高達78%的台灣旅客表示，花時間規劃是為了找到價格最優惠的機票、飯店或套裝行程。另外，Expedia也指出，受直飛航班和機票價錢影響，今年上半年宿霧和菲律賓成為台灣人出國成長最快的兩大市場。

這份調查報告指出，台灣人平均行前規劃花費總時間高達33.3小時，是香港旅客平均規劃時間2.5倍，通常規劃花費最多時間在「搜尋及預訂合適的機票或住宿（20%）」、「瀏覽旅遊相關論壇或部落客文章（19%）」及「研究目的地當地的特色活動或事物（18%）」；其中78%台灣旅客表示，花時間規劃是為了找到價格最優惠的機票、飯店，或套裝行程，也有65%旅客表示花時間規劃是希望盡可能地在旅程中體驗各種事物，讓行程能夠更豐富，顯示台灣旅客除了在意價格以外，也越來越重視旅程品質與體驗。

調查指出，台灣旅客平均會在出發前73天訂購機票，飯店則是出發前56天訂購，兩者相差將近20天的時間，可見台灣對於旅程中飯店的規劃考慮期比較長。

Expedia台灣區市場經理周宜潔說，今年即將進入尾聲，不少人也開始規劃跨年和新一年的出遊，根據內部數據顯示，跨年最便宜的預訂機票時間是出發前14-20天、最貴則是出發前31-60天；而想跨年入住飯店的最佳訂購時間是出發前14天內、最貴則是出發前91天訂購，票價及房價相差高達30%~32%。

同時，根據Expedia.com.tw 2018年春節預訂數據顯示過年機票則是出發前61-90天訂購票價最便宜、14-20天前訂購票價最高；飯店為出發前14天內訂購最便宜、91天前訂購最貴，二者相差高達34%~43%，因此，建議台灣旅客可以先訂機票後訂飯店而取得最優惠的價格。