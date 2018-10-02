秋遊仁武採紅菱、抓泥鰍 28日吃大餐

紅菱饗宴以菱角為主角，即日起開放預訂。（記者洪臣宏攝）

2018-10-02 20:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區菱角進入產季，受到8月底起連日豪雨影響，今年產量減少約3成，價格上揚，「仁武悠遊埤塘─秋之紅菱」將於28日登場，民眾可體驗採紅菱、抓泥鰍一日農趣，即日起開放紅菱饗宴預訂。

仁武區五和里是高雄僅存的菱角栽植區之一，巔峰期種植面積高達50公頃，隨著開發只剩約10公頃，仁武區區公所、五和社區發展協會今天舉辦「仁武悠遊埤塘─秋之紅菱饗宴」起跑活動，邀請民眾回味農村時光。

五和社區發展協會執行長曾再發、理事長王李麗雪說，五和社區菱角在5月種植，今年開花期適逢「823豪雨」及西南氣流豪雨影響，減產約3成，產地價格（帶殼）從每台斤100元漲至110元，正值菱角產季，直到11月下旬結束。

為了促銷農特產，仁武區區長呂世榮、台塑協理蔡奇麟、議員沈英章、許慧玉及仁武里里長江瑞鴻、五和里里長許有長等人到場助陣，同時也展出今年紅菱饗宴菜色，每桌3300元（10道菜色），即日起開放預訂，21日截止。

仁武區公所說，今年規劃採菱體驗、剝菱角、復古牛車巡禮、Q版菱角帽拍照區，當然少不了重頭戲埤塘捉泥鰍。台塑同時舉辦敦親活動，學童寫生免費提供畫板、紙筆及紀念品，另有長庚中西醫義診，提供民眾醫療、營養諮詢及量血壓，及台塑循環經濟暨節能減碳宣導。

活動於28日上午9點起在仁武區五和里五和路菱角田畔舉行，詳情可洽仁武區公所（07）372-7900轉200，紅菱饗宴訂桌專線0918-779-458。