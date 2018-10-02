台中花博挺進西門町 石虎家族現蹤驚艷遊客

2018-10-02 18:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府宣傳花博，即日起在台北新地標「西門町六號廣場」的LED巨型電視牆播放花博影片，「石虎家族」中的樂虎姐姐與來虎弟弟，搭配色彩繽紛生動的花博主視覺，在白天或夜晚呈現不同視覺效果，力邀各界一同參與花博盛會。

市府新聞局說，花博進入倒數1個月，為向全台民眾及觀光客表達歡迎之意，特地在全台最大的徒步商圈、台灣青年群聚地、觀光客必來的指標性景點西門町，即日起至10月31日播放花博影片。藉由商圈每月近千萬人次的人流，為花博帶來更大的宣傳效益。

許多路經西門町的民眾，看見LED巨型電視牆的花博影片，對於超可愛的人氣吉祥物「石虎家族」驚呼聲不斷，也被樂虎姐姐與來虎弟弟的可愛模樣吸引駐足，不少民眾表示「花博影片相當動人，看見許多台中的文化景觀與在地特色」、「11月3日花博開幕後，一定要前去台中參加這場盛會」。

新聞局指出，台中花博將於今年11月3日至明年4月24日登場，分為后里、外埔及豐原3個展區，主題「花現GNP」，代表 Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活的理念。

籌備期間，市府為維護石虎棲地及后里馬場文化資產，變更原花博場地，國際園藝生產者協會（AIPH）因此將台中國際花博更名為世界花博，肯定台中對生態保育的重視。花博不只是一次性的盛宴，更以永續用途規劃規劃，隨之推動的交通、經濟、觀光、產業等周邊建設都將留下，為地方帶來永續發展。