2018新竹縣客家藝術節 免費童玩體驗明開放報名

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局表示，2018新竹縣客家藝術節即將於13日在新瓦屋客家文化保存區熱鬧登場，現場設有「客家童玩體驗主題區」，分別有柿染體驗、手抄紙及絹印體驗，活動免費，歡迎民眾報名參加。
文化局長張宜真說，童玩體驗從當天下午下午2點至6點安排有4梯次170個名額，3日上午8點起開放網路免費報名，額滿為止，歡迎親子共同參與，詳情請至新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」（www.facebook.com/hchcc.gov） 查詢。
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〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局表示，2018新竹縣客家藝術節即將於13日在新瓦屋客家文化保存區熱鬧登場，現場設有「客家童玩體驗主題區」，分別有柿染體驗、手抄紙及絹印體驗，活動免費，歡迎民眾報名參加。
文化局長張宜真說，童玩體驗從當天下午下午2點至6點安排有4梯次170個名額，3日上午8點起開放網路免費報名，額滿為止，歡迎親子共同參與，詳情請至新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」（www.facebook.com/hchcc.gov） 查詢。