毛小孩美容市場需求高 花農打造東台灣技師證照考場

2018-10-02 22:08

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮高農畜牧保健科擁有10公頃大的校內實習場域，原飼養雞、鴨、鵝、牛、羊、豬及兔子等動物，但隨著寵物美容市場需求，也開始養育「毛小孩」，並邀請業師進入校園，升級專業考場設備，打造東台灣唯一丙級美容寵物技術師證照考場。

花農畜保科針對寵物美容市場需求，深化教學課程，提供學生實際操作飼養技術、寵物美容到獸醫助理，並和獸醫院合作實習，將單一選修課程加深、加廣至升學組及就業組，提供業者源源不絕的專業人力需求。

花農畜保科主任李佩昭說，校內目前共有2隻「科狗」，分別是11歲的熊大與2歲的奶茶，是業界寵物美容專業模特狗，擁有極高穩定性及專業「被美容」的經驗，除是學生的「老師」，也能保障學習上的安全。

她說，學生實習、實作課程包括修耳毛、清耳朵、寵物洗澡、吹乾及基礎修毛，每項任務都需要耐心及練習，另也包括獸醫助理的基本培訓課程，目前已有2家獸醫院「獨家」提供花農實習名額，讓有興趣的學生可以直接進入職場學習。

李佩昭說，寵物美容師目前證照只有丙級，學生畢業前就能拿到就業證照，進入職場後若從助理做起，最快2年可出師，目前聽到最高薪資是8萬元，只要持之以恆，相信會是一項不錯的就業選擇。