國1增設交流道銜接台74線 環評初審過關

2018-10-02 19:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕為解決大雅交流道及中清路交通瓶頸，台中市政府及立委張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸推動國道1號增設銜接台74線交流道工程，今（2）日環評初審過關。張廖萬堅說，行政院11月全案核定後，預計明年發包，111年底完工。

國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，總經費49.56億元，在立委張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸等人爭取下，將由國道建設基金全數支應，交通部去年12月曾邀集上述4位立委至現場會勘。

該計畫將於國道1號豐原交流道與大雅交流道之間的172公里處，增設南出及北入2支匝道，沿員寶庄圳，以高架橋式往南銜接台74線，全長約5公里；因保留及整合台74線既有北屯二交流道，工程相當複雜，經費也從原來的37億元增至49億多元。

張廖萬堅表示，地方非常期待這項工程，但中央從最早的103年動工、108年完工，延到109年動工、113年完工，由於水湳經貿園區會展中心等預定110年完工，未來在現有交通流量上將雪上加霜，希望期程能再提前。

黃國書、何欣純、洪慈庸也說，該工程影響大雅、東區、南區及屯區等民眾交通，希望交通部提前在108年底動工、111年底完工；時任交通部長的賀陳旦允諾將朝108年底發包、111年底完成的方向努力。

張廖萬堅表示，這項工程經現場會勘，跨部會協調於105年5月獲行政院核定開始推動，再歷經2年規劃設計檢討修正通過，今天環評初審過關，行政院11月全案核定後，將進入細部工程設計及都計變更土地徵收作業，預計1年後發包動工。